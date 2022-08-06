Rahmi Turan: Devletin ballı-kaymaklı lokmalarını yutarken fukaralığı övenler

Hâlâ milletin aklıyla alay ediyorlar. Kimi “Avrupa bizden daha kötü durumda.” diyor.

Kimi, Almanya’nın bizi kıskandığını iddia ediyor. Kimi sabır istiyor. Bazısı da “Fakirler cennette şehit mertebesine yakın, yedi kat yüksekte olacaklar. Belki de biz onları kıskanacağız” diyerek aklı sıra fakirlere moral veriyor.

Tam bir aldatmaca düzeni…

Devletin ballı-kaymaklı lokmalarını yutarken fukaralığı övenlerin “Sen aç kal arkadaş. Öbür dünyada o kadar doyacaksın ki, seni kıskanacağız” mealindeki safsatalarına inanan saf vatandaş kaldı mı? Kaldıysa kaç kişi kaldı, bilemiyorum!

Bir kısım cahil insanlar, cahil olduklarını bilmedikleri için bu gibi sözlere inanabilir ama milletin çoğu uyandı artık.

Rahmi Turan’ın yazısı