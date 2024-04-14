Rahmi Turan: Cumhur İttifakı neden Meral Akşener'in İYİ Parti'nin başında kalmasını istiyor?

Meral Akşener halkın gözünde artık bitti… Genel başkanlıktan ayrılması onun için bir kurtuluş olur…

İktidar grubunun Akşener’e böylesine sahip çıkması, siyasi çevrelerde şu görüşleri yoğunlaştırdı:

1) Cumhur İttifakı, Truva Atı’nı kaybetmek istemiyor!

2) Meral Hanım da, Devlet Bahçeli de hâlâ milletin ne istediğini anlamadı!

3) İYİ Parti’nin yeni bir genel başkanla toparlanması, MHP’yi daha zor duruma düşüreceği endişesi yaratıyor.

4) Meral Akşener ‘Hür ve müstakil olarak seçimlere gireceğiz’ derken, CHP’yi yıkacağını ve İstanbul ile Ankara gibi Türkiye’nin kalbi sayılan kentleri AKP’ye kazandıracağını umuyordu… Sonuçlar Akşener’i yıktı!

5) Kötü bir liderlik sergileyen Meral Hanım, CHP’lilere ‘Midemi bulandırıyorlar’ diye hakaret edip, iş birliği önerilerini reddederek aslında tarihi bir fırsat kaçırdı! İş birliği devam etseydi kendisi de zafer kazanmış olacaktı… Fakat o AKP’ye hizmet etmeyi tercih etti.

6) Meral Akşener ile iktidar arasında bilinmeyen bir anlaşma olduğu iddia ediliyor. Bahçeli’nin ‘Gitme, partinin başında kal!’ demesi, bu düşünceyi güçlendiriyor!

7) AKP, Anayasa’yı kendine göre değiştirmek istiyor, fakat Meclis’teki sandalye sayısı buna yetmiyor. İktidarın Anayasa’yı istediği şekle sokması için Meral Akşener’in desteğine ihtiyacı var!

Rahmi Turan’ın yazısı