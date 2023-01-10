Rahmi Turan: Bu aşırı vergi farkı, sahte içkiyi cazip hale getiriyor, sonuçta ölümler artıyor

Gaddar ve ahlaksız satıcılar, “etil alkol” yerine, ucuz olan “metil alkol”den (yani zehirli alkolden) yapılan sahte içkilerle insanları bile bile öldürüyor! Devlet içki fiyatlarını arttırdıkça, geliri düşük olan insanlar kaçağa yöneliyor. Türkiye “Kaçak içki cenneti” haline getirildi! Gerçek fiyatı 114 lira olan 70’lik rakı, vergiyle birlikte 408 liraya satılıyor. Bu aşırı vergi farkı, kaçak ve sahte içkiyi cazip hale getiriyor, sonuçta ölümler artıyor!

Rahmi Turan’ın yazısı