Rahmi Turan: Bakan hanım AKP’ye kıyak yapmak isterken pot kırdı!

AKP’li Aile Bakanı Derya Yanık’ın, Kılıçdaroğlu’na cevap vermek isterken ülkemizdeki yoksulluğu itiraf etmesi, aklı başında herkesi güldürdü! Bakan hanım AKP’ye kıyak yapmak isterken pot kırdı!

Derya Yanık “Sayın Kılıçdaroğlu, biz, 1 Mart 2019’dan beri ayda 2,1 milyon ihtiyaç sahibi aileye 68 – 137 lira arasında Elektrik Tüketim Desteği veriyoruz. Farkındayım, hızımızı takip etmek kolay değil ama biraz daha çaba beklemek hakkımız” dedi. Vay canına, ne hızı bu? Milletin yoksullaşmasının, çaresizliğe düşmesinin hız mı? Bir itiraf mı?

“Ekonomide şahlandık, dünya bizi kıskanıyor” dedikleri ülkemizde 2,1 aile (yaklaşık 8 – 10 milyon kişi) elektrik parasını bile ödemekten aciz!

Aile Bakanı’nın yoksulluğu bir lütuf gibi sunup “Hızımıza erişemezsiniz” demesi komik!. Aslında belki de haklı! AKP’nin halkı yoksul bırakmaktaki hızına kimse erişemez!

Rahmi Turan’ın yazısı