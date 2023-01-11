Rahmi Turan: AKP’li yıllar Türkiye’yi basın özgürlüğünde küme düşürdü

Dün “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü” idi… Tüm bağımsız gazeteciler olarak 10 Ocak’ı kutladık ama mutlu muyduk? Hayır! Gerçi, eğilmedik, bükülmedik, mesleğimizin onurunu koruduk ama mutluluk bizden çok uzakta idi… Türkiye’de gazetecilik, siyasi baskılarla, açılan davalarla, cezaevi tehditleri, şiddet ve sansürle boğuşuyor. İşsiz gazetecilerin sayısı, çalışan gazetecilerden daha fazla! Böyle hazin bir durumda nasıl mutlu olabiliriz ki? Dünya Basın Özgürlüğü’nde 180 ülke içinde 149’uncuyuz. AKP’li yıllar Türkiye’yi basın özgürlüğünde 51 basamak birden gerileterek, demokrasi liginde küme düşürdü! Artık özgür olmayan ülkeler sınıfındayız!
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