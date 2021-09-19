Rahmi Turan: 200 lira 12 yılda 131 dolardan 23 dolara düştü

Bu iktidar 20 yıldır ülkenin sorunlarını çözemediği gibi, tam tersine yeni yeni sorunlar yarattı…
Başarısız yönetimin yarattığı hasar çok büyük!
İktidar şimdi dinci ve milliyetçi söylemlerle milleti avutup, boş midelerin gurultusunu bastırmak istiyor.
Asgari ücreti 16 misli arttırdıklarını, maaşları kat kat yükselttiklerini, yabancı ülkelerin Türkiye’yi kıskandığını iddia ediyorlar. Yani “İçtiğimiz ayran, dünya bize hayran!”
Oysa Türkiye fena halde fakirleşti, ne yazık ki!
Bugün en büyük banknotumuz olan 200 TL. 1 Ocak 2009’da piyasaya çıkmıştı. O tarihte dolar kuru 1.52 idi. Yani 200 TL. 131 dolara karşılık geliyordu.
Bugün dolar kuru 8.60 civarında. 200 lira ile sadece 23 dolar alınabiliyor. 12 yılda dolar bazında 5.5 kat fakirleştik.