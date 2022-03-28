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Yaramazlara biraz batar!

Radyocu cinayetinde sanığa ağırlaştırılmış müebbet


Bursa’da radyocu Hazım Özsu’yu öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fotoğraf: Twitter

46 yaşındaki Halil Nalçacı, geçen yılın martta 55 yaşındaki Özsu’yu Osmangazi’deki evinde silahla vurarak öldürmüştü. Polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.


Bursa 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen karar duruşmasına Nalçacı ile taraf avukatları katıldı.

Nalçacı, savunmasında şunları söyledi: “Hazım Özsu’nun arkadaşıyla birlikte yaptıkları radyo programını beğenmiyordum. Yanlış terimlerini duyunca radyoyu arayıp ikaz ettim. Ancak beni dikkate almayıp tekrarladılar. Daha sonra ev adresini öğrendim. Gözüm dönmüştü. Zile basarak akrabalarına Hazım Özsu’nun arkadaşı olduğumu ve kapıya inmesini söyledim. Özsu aşağıya inince ‘Artık sesini kısıyorum’ deyip tabancayla boğazına ateş ettim. Amacım ayağından vurmaktı ancak bir anlık boşlukla silah boğazına hizalanarak ateş aldı. Pişmanım.”

Mahkeme, sanığa ‘tasarlayarak kasten öldürme’den ceza verdi.

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