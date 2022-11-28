Putin: Uluslararası ticaret krizde

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ticarette yeni pazarlara yöneldiklerini belirterek “Uluslararası ticaret krizde. Rusya, ithalat ve ihracatını yeni pazarlara yönlendirmek için geniş çaplı tedbirler uyguluyor” dedi.

Vladimir Putin. Fotoğraf: Reuters

Putin, Moskova’da resmi temaslarda bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile Rusya’nın Orenburg şehrinde düzenlenen Rusya-Kazakistan bölgesel forumuna çevrim içi olarak katıldı.

Putin, Kazakistan ile özellikle ortak nakliyat ve lojistik altyapısı geliştirmeye yönelik adımları ele aldıklarını vurgulayarak “Ayrıca ticareti ve yatırımları etkileyen kısıtlamaların kaldırılmasına ilgi gösteriyoruz. Bu özellikle günümüzde önemli. Uluslararası ticaret krizde. Rusya, ithalat ve ihracatını yeni pazarlara yönlendirmek için geniş çaplı tedbirler uyguluyor” dedi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle başlayan ve dokuz aydır devam eden savaştan dolayı Batılı ülkeler Rusya’ya yaptırım uyguluyor. Bu yaptırımlar da taraflar arasındaki ticareti etkiliyor. Rusya da Hindistan, Çin ve Orta Asya gibi ülke ve bölgelerle ilişkisini geliştirmeye çalışıyor.