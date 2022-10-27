Putin: Ukrayna’ya nükleer saldırıya ihtiyacımız yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya nükleer saldırı düzenlemeye ‘ihtiyaçları olmadığını’ söyledi.

Fotoğraf: AA

Putin, Moskova’da Uluslararası Valday Tartışma Kulübü’nün düzenlediği oturuma katılarak gündemdeki konulara ilişkin konuştu.

Son günlerde kamuoyunda tartışılan nükleer savaşın başlayıp başlamayacağıyla ilgili soruya Putin, “Nükleer silah var olduğu sürece onu her zaman kullanma tehlikesi var. Bugünün nükleer tehditler ve nükleer silah kullanma olasılığı üzerindeki yaygaranın amacı ilkeldir” cevabını verdi.

‘Batılı ülkelerin; tarafsız, dost ülkelere, uluslararası toplumun katılımcılarına baskı girişimlerinin sonuçsuz kaldığını’ öne süren Putin, ‘Batı’nın dost ve tarafsız devletleri Rusya’ya karşı beraber durmaya ikna etmek için ek argümanlar aradığını’ iddia etti.

Batı’nın Rusya’yı ‘korkunç bir ülke’ olarak ‘gösterme çabaları olduğunu’ savunan Putin, Kiev’in ‘kirli bomba’ oluşturduğunu iddia ederek ‘özel servislerin verilerini kamuoyuna boşuna açıklamadıklarını’ savundu.

‘Kirli bombanın nerede yapıldığını bile bildiklerini, Ukrayna’da mevcut teknolojilerin bunun yapılmasına imkan verdiğini’ iddia eden Putin, Toçka-U füzesine veya başka bir füzeye nükleer bomba yüklenip nükleer saldırıyla Rusya’nın suçlanacağını öne sürdü.

Putin, “Ukrayna’ya nükleer saldırı düzenlemeye ihtiyacımız yok. Bunun ne siyasi ne de askeri anlamı var” dedi.

BM Güvenlik Konseyi’nde reform önerisi

İnsanlığın, ‘farklı görüşlere ve kimliklere duyulan saygı üzerine inşa edildiğini’ söyleyen Putin, şunları dedi: “Çok kutuplu bir dünyada uzun vadeli etkileşim böyle bir ilkenin üzerine gelişebilir. Bu bağlamda, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin yapısının küresel çeşitliliği yansıtacak şekilde değiştirilmesini değerlendirmek gerekir.”

Asya, Afrika ve Latin Amerika’nın öneminin ‘gelecekte daha da artacağını’ öne süren Putin, Rusya’nın, komşu ülkelerin de daha fazla yer aldığı yapıları devreye almak için çalışmalarını artırmak istediğini söyledi.

Devlet başkanı, ‘söz konusu yapıların çok kutuplu dünyanın temelini oluşturduğunu’ söyledi.

‘Dolar silah olarak kullanılıyor’

Batılı ülkelerin doları ‘silah’ olarak kullandığını söyleyen Putin, “Batı doları silah gibi kullanarak döviz rezerv sistemi düşüncesini itibarsızlaştırdı. Ödemelerde ulusal para birimine geçiş hızlanacak ve bu kaçınılmazdır” diye konuştu.

‘Dolardan kurtulmanın kolay olmadığını’ kaydeden Putin, “Çünkü Amerikalılar çok güçlü bir sistem yarattılar. Bu sistemden çıkmak oldukça zor ancak herkes geleceğini düşünüyor” dedi.