Puskas ödülü için adaylar belli oldu

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için adaylarını açıkladı.

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FIFA’dan yapılan açıklamaya göre, yılın en iyi golüne verilen Puskas ödülü için üçü kadın 11 aday belli oldu.

2023 FIFA Puskas Ödülü’nün adayları ve gollerin atıldığı karşılaşmalar şöyle: