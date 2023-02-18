Prof. Dr. Ahmet Ercan ‘Artık yeter’ diye isyan etti: Deprem, takdiri ilahi değildir

Jeofizik yüksek mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, “Deprem, takdiri ilahidir” söylemine karşı çıkarak, “Hayır, öyle değildir. Japonya ve Amerika’daki güzel örnekleri biz Türkiye’de yapabiliriz” dedi.

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki çifte deprem, 11 ilde yıkıma neden oldu. Bunun ardından Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeofizik Mühendisleri Odası Mimarlar Odası’nın İstanbul Büyükkent Şubesi’nde basın toplantısı düzenledi.

ANKA’nın haberine göre toplantıda söz alan Prof. Dr. Ercan, kentsel dönüşüm konusundaki tasarıların parasızlıktan hayata geçmediğini belirterek, şunları kaydetti:

“Sayın (Ekrem) İmamoğlu’nun söylediği gibi ‘Kentsel dönüşüm yapabilmem için 25 milyar dolar gerekir’ dedi. Bu olmadığı için gerçekten kentsel dönüşüm, bizim anladığımız anlamda yapılmadı. Bunun yerine yapısal dönüşüm yapılmaya başladı. Yapısal dönüşümleri de ancak varlıklı kimseler yapabiliyordu çünkü müteahhitler fark istiyordu. İstanbul, depreme hazırlanamadı. Yani para olmadığı için hazırlanamadı. Depremin ana sıkıntısı, eğer bir ülke yoksulsa ve eğitim olarak gelişmişlik düzeyi geriyse o, deprem ölümlerine çok yakın demektir. Peki, bugünkü koşullarda ne yapmamız gerekir ki yeniden Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye olaylarını yaşamayalım? Depremde yıkılan yapıların yüzde 20’si yerden gelen sorunlarla, yüzde 80’i ise yapısal sorunlardan kaynaklanır. Bu görülemedi.

Ben 53 yıldır o depremden o depreme gidiyorum. Sürekli olarak söylenen ‘Deprem, takdiri ilahidir, yaşam yazgıdır’. Hayır, öyle değildir. Dolayısıyla Japonya ve Amerika’daki güzel örnekleri biz Türkiye’de yapabiliriz. Artık yeter yani, artık yeter!”

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