Postacı 20 bini aşkın mektubu dağıtmak yerine evinde saklamış

İspanya’da bir postacının binlerce mektubu dağıtmak yerine evinde sakladığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: www.electrive.com (temsili)

Alicante kentinde görev yapan 62 yaşındaki postacı yıllarca pazartesiden cumaya işe gitti. Ancak torbalarca mektup ve kartı sahiplerine iletmek yerine evine götürüp istifledi.

Adı açıklanmayan postacı, emekli oldu ve Alicante yakınlarında, Biar kasabasındaki evini sattı. Evin yeni sahiplerinin yolladığı inşaat işçileri her yere dağılmış çöp torbaları buldu. Postacı defalarca arandı, gelip bıraktığı torbaları alması istendi. Ancak gitmedi. Bunun üzerine işçiler torbaları açmaya başladı, içlerinden 2012-2013 tarihlerinde postaya verilen 20 bini aşkın mektup, kart, fatura çıktı. Durum polise bildirildi.

Soruşturma başlatan polisin açıklamasında, adamın geçen hafta kısa süreli gözaltına alınıp ifadesine başvurulduğu, kendisine emanet edilen postaları sahiplerine ulaştırmadığı için görevini ihmal etmekle suçlandığı belirtildi.

Evden çıkan mektupların posta servisine iletildiği, bir hakimin ‘sahiplerine ulaştırılmasına karar verene’ kadar bir depoda saklanacağı belirtildi.