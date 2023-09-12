Portekiz, Lüksemburg’u 9-0 yenerek tarihindeki en farklı galibiyeti elde etti

Portekiz dün, EURO 2024 elemelerinde Lüksemburg’u 9-0 yenerek Euro 2024 tarihindeki en farklı galibiyetini aldı.

EURO 2024’te grup maçları devam ediyor.

Portekiz, grup maçında Lüksemburg’u 9-0 mağlup etti. Bu, Portekiz’in tarihindeki en farklı galibiyet. Portekiz’in daha önce Lihtenştayn’a iki kez (1994 ve 1999) ve Kuveyt’i bir kez (2003) 8-0 mağlup etmişti.

J grubunda mücadele eden Portekiz 18 puanla namağlup liderliğini sürdürüyor. Slovakya 13 puanla ikinci, Lüksemburg 10 puanla üçüncü, Bosna-Hersek 6 puanla dördüncü, İzlanda 6 puanla beşinci ve Lihtenştayn 0 puanla sonuncu.