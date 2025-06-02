Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimlerini Trump'a yakın Nawrocki kazandı

Polonya’da resmi sonuçlara göre cumhurbaşkanlığı seçimini ABD Başkanı Donald Trump’a yakın Karol Nawrocki kazandı.

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Polonya’da dün yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda kayıtlı 29 milyon seçmen oy kulandı. İkinci turda Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski ve muhalefetteki muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi’nin adayı tarihçi Nawrocki yarıştı.

Açıklanan resmi sonuçlara göre Nawrocki oyların yüzde 50,9’unu aldı. Seçim öncesi anketlerde az farkla önde gösterilen Trzaskowski ise 49,1’de kaldı.

Seçime katılım oranıysa yüzde 71,63.

Şu anki cumhurbaşkanı Andrzej Duda’dan görevi devralacak Nawrocki, ülkeyi beş yıl yönetecek.

Polonya’ya Trump yanlısı cumhurbaşkanı

Polonya’da Başbakan Donald Tusk hükümetiyle muhalefet, özellikle Avrupa Birliği (AB) ilişkileri, yargı reformları, kürtaj yasaları ve Rusya-Ukrayna Savaşı gibi konularda karşı karşıya geliyor.

Siyasi analistler, AB’ye mesafeli olan ve Trump’ın politikalarından esinlenen Nawrocki’nin cumhurbaşkanlığı döneminde veto yetkileriyle Tusk liderliğindeki koalisyon hükümetini zorlayabileceğini söylüyor.