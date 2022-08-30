Polisten kaçarken ‘damdaki’ bir çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı

Adana’da gözaltına alınmak istenirken polisten kaçan ve kendisini bir eve kilitleyerek buradaki çocuğu rehin alan şüpheli tutuklandı.

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Yenibey Mahallesi’nde, 28 Ağustos’ta, gözaltına alınacağı fark edip polisten kaçarak bir evin damına saklanan A.O. o sırada damda bulunan 14 yaşındaki bir çocuğu rehin aldı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekiplerince ikna edilip teslim oldu.

A.O’nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen A.O., nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

A.O.’nun aynı gün beş yaşındaki bir kız çocuğunu kaçırdığı iddiasıyla arandığı belirtildi.