Polisler 210 kilometre hızla giden aracı durdurdu: Tuvalete yetişmem lazım

Britanya’nın doğusundaki Derbyshire’da 210 kilometre hızla gittiği için durdurulan aracın sürücüsü polislere tuvalete yetişmek istemesi nedeniyle hız yaptığını söyledi.

Geçici ehliyete sahip olmasına rağmen gözetimsiz araba kullanan kadının, ortalama 180 kilometre hızla aracı kullandığı ve 210 kilometreye kadar çıktığı bildirildi.

Durdurma noktasından çok az geride bir servis noktası olduğu hatırlatan polis, kadının aracına el koydu. Polis yetkililerinin açıklamasında, “Denetimsiz bir şekilde araç kullanan geçici ehliyet sahibi, tuvalete ihtiyacı olduğu için hızlı sürdüğünü iddia etti. O kadar çabuk ki servisleri bile kaçırdı” ifadeleri kullanıldı.