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Yaramazlara biraz batar!

Polisin aracından 5 kiloya yakın marihuana çıktı

Diyarbakır’da polis memuru Emine E.’nin kullandığı özel araçtan 4 kilo 600 gram marihuana çıktı.

Fotoğraf: Reuters

DHA’da yer alan habere göre, Diyarbakır’da polis memuru 30 yaşındaki Emine E., Serdar K. (30) ve Mazlum Y. (31) isimli iki kişiyle birlikte, kendisine ait ve bir de kiralık araçla Lice kırsalına doğru hareket etti.


Otomobillerin durumundan şüphelenen ekipler iki aracı Kocaköy ilçesi Kokulupınar Mahallesi Mevkii dönüş yolunda durdurdu.

Polis memurunun otomobilinde yapılan aramalarda, 4 kilo 600 gram marihuana, ikinci otomobilde yapılan aramada ise 70 bin lira para ele geçirildi. 

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında ‘uyuşturucu madde imal veya ticareti yapma veya sağlama‘ suçundan işlem başlatıldı.

Polis memuru ifadesinde cinsel içerikli videolarla tehdit edildiğini ve araçta marihuana olduğundan haberinin olmadığını söyledi.

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