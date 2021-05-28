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Yaramazlara biraz batar!

Polis tarafından aranan kaçak, teslim olmaya kiraladığı helikopterle gitti

Yeni Zelanda’da, polis tarafından aranan ve kırsalda saklanan bir kaçak teslim olmak için helikopter kiraladı.

Fotoğraf: www.stuff.co.nz

Birden fazla suçtan aranan James Bryant, beş hafta süreyle North Otago bölgesindeki Waianakarua adlı köyde saklandı. Cezaevinden şartlı tahliye olduktan sonra yeniden silahla yaralamanın da aralarında bulunduğu suçlara karışan Bryant konusunda polisin kamuoyunu, “Tehlikeli” diyerek uyarmıştı.

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Haftalarca kaldığı sakin yerleşim biriminde, yerel medyaya, “Burada müthiş zaman geçirdim ama artık ayrılmanın zamanı geldi” diyen Bryant, dün kiraladığı helikopterle Dunedin kentine teslim olmaya gitti.

Avukatı Arthur Taylor, müvekkilinin polis merkezine doğru yol alırken şampanya eşliğinde istiridye yediğini söyledi. Bryant ise Dunedin Polis Merkezi’nin önünde, “Haftalardır yediğim en güzel yemekti” dedi.

Taylor, Bryant’ın ‘sessiz sedasız tutuklandığını’ anlattı.

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Bryant, teslim olmak için yola çıkmadan önce Otago Daily Times gazetesine, köyde kaldığı sürede sürekli yoga yaptığını, toplum için tehlikeli biri etiketinin üzerine yapışmaması için teslim olma kararı aldığını ve avukatından yardım istediğini söyledi.

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