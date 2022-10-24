Polis cenazesinde Kaftancıoğlu’nun ismi, gönderdiği çelenkten söküldü: Emniyet özür diledi

İstanbul’da cinayet zanlısı iki kişinin evine düzenlenen operasyonda hayatını kaybeden komiser yardımcısı Alim Nar için cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çelengindeki CHP imzası, belirlenemeyen kişiler tarafından çıkartıldı. Emniyet güçleri özür diledi, sorun çözüldü.

Fotoğraflar: Halk TV

Halk TV’den Hazar Dost’un haberine göre Silivri’de cinayet şüphelilerine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada hayatını kaybeden Alim Nar, Fatih Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş başta olmak üzere Şube Müdürleri ve Kaftancıoğlu katıldı.

Bakanlıklar, belediyeler ve siyasi partiler çelenk gönderirken Kaftancıoğlu’nun gönderdiği çelengin üzerindeki imza, cenaze öncesinde kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından çıkartıldı.

Bunun ardından CHP heyeti çelengi bir süre dışarı çıkardı, sonrasında tekrardan cenaze alanına aldı. Emniyet güçleri, olayı kimin yaptığını anlamadıklarını söyleyerek özür diledi. Kaftancıoğlu’nun imzası, bulunduktan bir süre sonra tekrar çelengin üstüne kondu.

Polis Alim Nar’ı öldüren zanlıların Avcılar’da işlenen Recep Esvet cinayetinin şüphelileri olduğu belirlendi. Düzenlenen operasyonla üç şüpheli yakalandı.