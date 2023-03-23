Polis baskınından Jackson Pollock eseri çıktı: 50 milyon avro değerinde

Bulgar polisi, eser kaçaklığıyla ilgili bir soruşturmada, ABD’li ressam Jackson Pollock’ın daha önce hiç görülmemiş bir eserini buldu.

Pollock’ın ‘Lucifer’ adlı eseri Stanford Üniversitesi Anderson Gallery‘de sergileniyor

The Guardian gazetesinin haberine göre Bulgaristan’da sanat eseri kaçakçılarına yapılan bir polis operasyonunda, yaklaşık değeri 50 milyon avro (1 milyar lira) olarak tahmin edilen bir Jackson Pollock tablosu bulundu.

Bulgar yetkililer, orijinal olduğu uzmanlar tarafından doğrulandığını söyledikleri eserle ilgili detay vermedi.

Operasyonda çok sayıda kişi tutuklandı.

Soyut dışavurumcu akımın en önemli isimlerinden

ABD’li Jackson Pollock, 1940’ların ve 50’lerin soyut dışavurumcu hareketinin en önemli isimleri arasında gösteriliyor.

Yere serdiği devasa boyutlardaki tuval bezleri, damlatma tekniği (drip painting) ile boyayarak yaptığı resimlerle biliniyor.