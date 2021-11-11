PlayStation 5 üretimi sekteye uğradı

Sony, bu mali yıl için PlayStation 5 üretim görünümünü, parça ve lojistik kısıtlarından dolayı düşürdü.

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Japonya merkezli eğlence devi Sony, daha önce mart sonunda biten mali yılda 16 milyon adetten fazla cihaz üretimi yapmayı hedefliyordu. Kaynaklar, şirketin şimdi bu rakamı yaklaşık 15 milyon adede düşürdüğünü ve bu nedenle mart sonuna kadar 14,8 milyon adet PS5 satış hedefinin zora girdiğini kaydediyor.

BloombergHT’nin aktardığına göre şirketin CFO’su Hiroki Totoki, geçen ayın sonunda telekonferans yoluyla yatırımcılara lojistik sorunları ve parça kısıtlarının Sony için ‘daha şiddetli hale geldiğini’ söyledi.

Totoki, daha önce Covid-19 pandemisindeki artışın şirketin parça tedariki üzerinde etkili olabileceği uyarısında bulunmasının ardından, 28 Ekim’deki açıklamasında, PS5 satışlarının eylül sonunda biten çeyrekte beklenenin hafifçe altında gerçekleştiğini belirtti.

PlayStation 5, temmuzda 10 milyon satış rakamına en hızlı ulaşan Sony oyun konsolu olmuştu, ancak daha sonra önceki versiyon olan PlayStation 4’ün satış hızının gerisinde kaldı.