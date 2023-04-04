Playboy kapağında bir bakan: Soft porno mu, feminist manifesto mu?

Fransa, Playboy dergisine kapak olan bakan Marlene Schiappa’yı konuşuyor.

Fransa Sosyal Ekonomi Bakanı Marlene Schiappa, çıplak kadın fotoğraflarıyla ünlü Playboy dergisini kapağına ‘soyununca’ gündeme yerleşti.

Kimilerine göre bu ‘o kadar da olmayacak bir şey’di ki 1 Nisan şakası sanıldı. Oysa dergi de poz da gerçekti; eleştirenler de oldu, cesur bulup alkışlayanlar da.

Örneğin, başbakan Élisabeth Borne’un Schiappa’yı bizzat arayarak pozun ‘şu dönemde hiç de uygun kaçmadığını’ söylediği bildirildi.

Schiappa’yı destekleyenlerden biriyse içişleri bakanı Gerald Darmanin. Bakan CNews’e verdiği demeçte, Schiappa’nın güçlü karakterini şu sözlerle övdü: “Marlene Schiappa saygı duyduğum bir tarzı olan cesur bir kadın politikacı.”

40 yaşındaki bakan, Playboy’un üç ayda bir yayınlanan (kitap-dergi formatındaki ‘Le Mook’ edisyonuna verdiği 12 sayfalık röportajda cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ ve kadın hakları konularındaki görüşlerini anlattı.

Playboy’un Fransız edisyonu da, ‘soft porno değil entelektüel bir dergi olduğunu’ ve ‘Schiappa’nın kadın hakları konusundaki güçlü sesi nedeniyle dergiye çok yakıştığını’ söyledi.

Kim ne derse desin Schiappa geri atmadığını şu sözleriyle gösteriyor: “Kadınların, bedenlerini istedikleri gibi kullanma hakkını savunmak.. Her zaman ve her yerde. Fransa’da kadınlar özgürdür.

Yan çizenlere ve ikiyüzlülere saygıyla.”