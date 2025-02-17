Placebo'nun solisti Molko, Meloni'ye hakaretten yargılanacak

Britanyalı müzik grubu Placebo’nun solisti Brian Molko, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’ye hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanacak.

Brian Molko. Fotoğraf: Wikimedia Commons | İtalya Başbakanı Giorgia Meloni. Fotoğraf: AA

İtalyan ANSA ajansının haberine göre İtalya’da Adalet Bakanlığı, Temmuz 2023’teki Torino konserinde Meloni’ye ‘ırkçı’, ‘faşist’ ve ‘Nazi’ diyen Molko’nun yargı sürecinin başlatılmasına izin verdi.

Molko, yaklaşık beş bin kişinin izlediği konserde Meloni’ye hakaret içeren başka cümleler de sarf etmiş ve bunlar İtalyan Jandarması tarafından savcılığa rapor edilmişti.

41 yaşındaki solist hakkında konserin hemen ardından başlatılan soruşturma Mart 2024’te tamamlanmıştı.

Torino başsavcılığı, hakaret suçlarına özel olarak bir sonraki aşama olan yargılamaya geçilebilmesi için Adalet Bakanlığı’ndan izin talep etmişti.

Dosyada Molko’nun belirli bir kişiyi doğrudan itham etmesi ve bunu kamuya açık ortamda yapmasının suçun ağırlaştırıcı unsuru olduğu belirtildi.

Molko’nun yargılama sonucunda suçlu bulunması halinde para cezası alabileceği söyleniyor.