Pablo Picasso’yu terk etti diye çekmediği kalmayan François Gilot’nun eserleri Paris’teki Picasso Müzesi’nde sergilenecek.

Fotoğraf: New York Times

Tanıştıklarında Gilot, Picasso’dan 40 yaş küçüktü. İki çocuk yaptılar. 10 yıllık birlikteliğin ardından Gilot, Picasso’dan 1953’te ayrıldı. Böylece Picasso’yu terk eden tek kadın olarak tarihe geçti. Gilot’ya göre ‘agresif ve tatsız biri’ydi Picasso.

Gilot, iki kere evlenen ve evlilik dışı pek çok ilişki de yaşayan Picasso’nun hayatını mahvettiği kadınlardan biri olan olarak da biliniyor. Ayrılıktan sonra kendi olgun sanat tarzını buldu ama Picasso’yu terk ettiği için sanat aleminden dışlandı. Özellikle 1964’te yazdığı ‘Picasso ile Yaşamak’ adlı kitaptan sonra.

Picasso, Gilot’nun eserlerinin satın alınmaması için yıllarca galerilere baskı yaptı. Salon de Mai gibi prestijli sergilere davet edilmesini engelledi. Gilot çareyi ABD’ye gitmekte buldu.

The Washington Post’un haberine göre Gilot Metropolitan Sanat Müzesi ve Modern Sanat Müzesi’nde sergilenen çalışmalarıyla ABD’de seçkin bir kariyer yaptı.

Picasso Müzesi küratörü Joanne Snrech, ABD’ye taşınması ve Picasso’nun garezi nedeniyle Gilot’nun eserlerinin ‘Fransız kamu koleksiyonlarında son derece sınırlı bir yeri bulunduğunu’ söyledi.

Snrech, 60 yıl sonra müzede Gilot’ya adanmış bir odanın açılmasının Fransa’daki bu durumu değiştirmesini umuyor.

Geçen yıl 101 yaşında ölen Gilot, taş baskı ve leke baskı teknikleriyle yüksek doygunluktaki renklerle ve biçimsel kompozisyonlarla ilgileniyordu.

Yıl sonuna kadar ziyaretçilere açık olması beklenen 17 numaralı sergi odasında Gilot’nun 10 tablosu yer alıyor. Ayrıca Gilot’nun Güney Fransa’daki Vallauris’te Picasso’yla geçirdiği zamanı konu alan başka bir odadaysa iki resmi daha sergileniyor.