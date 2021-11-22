Pfizer, BioNTech’le ortak geliştirilen aşısının 12-15 yaş grubunda tam etkili olduğunu açıkladı

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’le ortak geliştirdiği Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğunu bildirdi.
Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BioNTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan yedi gün ila dört ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.
Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.
AA’nın aktardığına göre söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.
Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.