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Yaramazlara biraz batar!

Pfizer, BioNTech’le ortak geliştirilen aşısının 12-15 yaş grubunda tam etkili olduğunu açıkladı

ABD merkezli ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech’le ortak geliştirdiği Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubu üzerinde ciddi bir yan etkiye yol açmadan son derece etkili olduğunu bildirdi.

Fotoğraf: Reuters

Pfizer, ileri aşama klinik deneylerin, BioNTech firmasıyla ortak geliştirdiği iki doz aşının, ikinci dozdan yedi gün ila dört ay içinde 12-15 yaş grubunda Kovid-19 enfeksiyonunu yüzde 100 önlediğini gösterdiğini duyurdu.


Şirket, 3’üncü aşama deneylere katılan 2 bin 228 denekte herhangi bir ciddi yan etkiye rastlanmadığını açıkladı.

AA’nın aktardığına göre söz konusu verinin, şirketin ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) yapacağı Pfizer/BionTech aşısının 12-15 yaş grubu için tam onay başvurusunda kullanılacağı öğrenildi.

Aşıya mayısta FDA tarafından 12-15 yaş grubu için acil kullanım onayı verilmişti.

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