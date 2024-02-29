PFDK’dan yedi kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’den yedi kulübe para cezaları verdi.

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TFF’den paylaşılan açıklamada Süper Lig’in 27’nci haftasında oynanan maçlardaki disiplin ihlalleri nedeniyle alınan kararlar şöyle:

Beşiktaş’a 1 milyon 20 bin lira, Fenerbahçe’ye 512 bin lira, Galatasaray’a 400 bin lira, Fatih Karagümrük’e 350 bin lira, Rizespor’a 252 bin lira, Samsunspor’a 112 bin lira ve Konyaspor’a 27 bin lira para cezası.

Özbek ve Baki’ye ceza

Antalyaspor Kulübü Başkanı Sinan Boztepe’nin 400 bin lira, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki’nin ise 39’ar bin lira para cezasına çaptırıldığı aktarıldı.

Kasımpaşa CEO’su Serkan Reçber’eyse 2 maç men cezası uygulandığı ifade edildi.