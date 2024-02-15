PFDK’dan Murat Sancak’a beş ay hak mahrumiyeti ve 1 milyon liralık ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’a beş ay 12 gün hak mahrumiyeti ve 1 milyon 78 bin lira para cezası verdi.

Murat Sancak. (AA)

Federasyondan paylaşılan açıklamaya göre Sancak’a, müsabaka hakemine sportmenliğe aykırı hareketlerinden toplam 42 gün hak mahrumiyeti ve 200 bin lira ceza verildi.

Sancak’a ayrıca soyunma odası koridorlarında hakeme eylemleri nedeniyle dört ay hak mahrumiyeti ile 400 bin lira, medyaya açıklamaları sebebiyle 400 bin lira, akredite edilmediği alanlarda bulunduğu için de 78 bin lira para cezası verildi.