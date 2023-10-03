‘Peygamber aşığının cesedi mis gibi kokuyor’ diyen imama inceleme

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden bir kişinin ‘peygamber aşığı olduğu için’ cansız bedeninin ‘mis gibi koktuğunu‘ söyleyen imam hakkında inceleme başlattı.

Fotoğraf: YouTube

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ismi açıklanmayan imam şunları söylemişti:

“Hatay depremi oldu biliyorsunuz. Orada hoca kardeşlerimiz bizzat yaşadığı olayı şöyle anlatıyor: ‘Üç-beş hafta geçti, cenazeleri indiriyoruz. Tabii cenazeler kokmaya başladı. İçinden bir tane cenaze çıktı, hiçbir pis koku yok adeta içinden mis gibi koku geliyor. Araştırdık, kim bunun yakını… Sorduk, Suriyeli bir kardeşimizmiş. Bu tam bir peygamber aşığıydı. Resulullaha şiirler yazardı. Gece gündüz dilinde resulullahın aşkı eksik olmazdı.’ Allahu ekber, görüyor musunuz? Peygambere aşık oldun, sen vefat etsen de naaşını Allah kokutmuyor.”

Bu sözlerin tepki çekmesi üzerine Diyanet’ten açıklama yapıldı. Açıklamada şunlar kaydedildi: “Konya ilimizde görev yapan bir personelimizin sosyal medya mecralarında yer alan ifadelerine ilişkin başkanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır.”