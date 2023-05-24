Pera Müzesi’nde ‘Sinematografik Hazlar’

Pera Müzesi, Avrupa sinemasının en eski örneklerinin yer aldığı bir seçkiyle izleyiciyi sinemanın 128 yıllık tarihine ışık tutan bir yolculuğa çıkarıyor.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Film ve Video Programları, ‘Sinematografik Hazlar: Eye Film Müzesi’nden Bir Seçki’ başlıklı yeni programını sinemaseverlerle buluşturuyor.

Eye Film Müzesi iş birliğiyle düzenlenen, küratörlüğünü Elif Rongen-Kaynakçi’nin üstlendiği program 4 Haziran’a kadar Pera Müzesi Oditoryumu’nda izleyicisini bekliyor.

Avrupa’nın önde gelen film müzeleri arasında yer alan Eye Film Müzesi, Hollanda film mirasını ve sinema kültürünü korumak ve dünyaya tanıtmak üzere 1946’dan bu yana faaliyet gösteriyor.

Programda, 2011 yılında UNESCO tarafından dünya mirası olarak kabul edilen ‘Desmet Koleksiyonu’ndan beş filmlik bir seçki, Eye Film Müzesi’nin eski sanat yönetmeni Peter Delpeut imzalı ‘Yasak Arayış’, Hollanda tarihinin en büyük yapım şirketi Filmfabriek Hollandia’nın en önemli filmi ‘Kuzeyli Carmen’ ve erken dönem komedisi ‘Kârlı Bir Takas’ var.

İlk dönem film endüstrisinde kadın egemenliği

Filmler, bugün sinemada kadınların yetersiz temsiline bakıldığında akla gelebileceklerin aksine, kadınların film endüstrisinin ilk döneminin önemli bir parçasını oluşturduğunu gözler önüne seriyor. Yönetmen, senarist, yapımcı gibi yönetici kademelerde çok sayıda kadının olmasının yanı sıra, ekranda canlandırılan kadınlar da çoğu zaman cesur ve modern karakterler olarak göze çarpıyor.

Gerilim, komedi, sessiz film

Yasak Arayış

Eye Film Müzesi’nin eski sanat yönetmeni Peter Delpeut’un yönetmenliğini üstlendiği, Güney Kutbu’na yapılan bir keşif gezisinden hayatta kalan tek kişinin hayali hikâyesini anlatan Yasak Arayış, arşiv görüntülerini kullanarak öncü kaşiflerin kaderlerini işleyen gerilim benzeri bir hikâye yaratıyor.

Frank Hurley, Odd Dahl ve Herbert Ponting gibi cesur kameramanların gerçek keşif gezileri sırasında çektiği görüntüler, izleyiciye neyin gerçek neyin sahte olduğunu sürekli sorgulatan yapısıyla, sahte belgesel türünün önemli örnekleri arasına girmeyi başarıyor.

Kuzeyli Carmen

Kuzeyli Carmen, Fransız besteci Georges Bizet’nin aynı adlı operasıyla bilinen ve Prosper Mérimée’nin kaleminden çıkan Carmen novellasının bir uyarlaması. Hollanda sinemasının dönüm noktası olarak nitelenen, yönetmenliğini Maurits H. Binger ve Hans Nesna’nın üstlendiği, başrolünde 1910’lar Hollanda sinemasının en büyük yıldızı Annie Bos’un yer aldığı film, ünlü film müziği bestecisi Donald Sosin’in yeni bestesiyle sinemaseverlere sunuluyor.

Kârlı Bir Takas

Erken dönem komedisi Kârlı Bir Takas ise, günlük hayatın spontane anlarının yer aldığı kareleriyle izleyicide zaman zaman bir belgesel hissi yaratıyor. 1913 yapımı sessiz film, Louis H. Chrispijn Senior’ın imzasını taşıyor.

4 Haziran’a kadar Pera Müzesi oditoryumunda devam edecek program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş biletiyle izlenebilir. Biletler Biletix’ten veya Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

Aksi belirtilmediği sürece tüm film gösterimler 18+ uygulamasına tabi.