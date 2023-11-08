Pepe, Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen 40 yaşındaki Portekizli savunma oyuncusu Pepe, Porto’nun evinde Antwerp’le yaptığı maçta fileleri havalandırarak UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinin gol atan en yaşlı futbolcusu oldu.

Portekiz temsilcisi Porto’nun UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 4’üncü haftasında sahasında Belçika ekibi Antwerp’i 2-0 yendiği maçta 40 yaş 254 günlük Pepe, 90+1’inci dakikada takımının ikinci golünü kaydederek organizasyonda 40 yaş üstü gol atan ilk oyuncu unvanını elde etti.

Bu gol öncesinde Şampiyonlar Ligi’nde İtalyan forvet Francesco Totti, 38 yıl 59 günle gol atan en yaşlı futbolcu rekorunu elinde tutuyordu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin gol atan en yaşlı futbolcuları şu şekilde: