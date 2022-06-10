Penisine soktuğu elektrik kablosunu doktorlar çıkardı

Pakistan’da bir adam, idrarını yapmada zorluk çekince ‘kendince bir yöntem’ deneyerek, elektrik kablosundan yardım almak istedi. Ancak bu ‘deneme’ onu hastanelik etti. Kabloyu doktorlar çıkardı.

Fotoğraf: BBC

Karaçi kentinde yaşayan 64 yaşındaki adam, üroloji vakalarının bildirildiği ‘Urology Case Reports’ta yayımlanan makalenin öznesi oldu.

Adamın başvurduğu Abbas Şahit Hastanesi’nin doktorları, idrarını yapabilmek için penisine soktuğu kablonun içeride sıkışıp kaldığını ifade etti. Makaleye göre iki aydır idrarını yaparken sorun yaşayan, canı acıyan adam, doktora gitmek yerine, sorunu penisine 18 santimetre boyunda bir kablo sokarak çözmeyi tercih etti. Ancak değil çözmek, kablonun içeride kalmasıyla sorun daha da büyüdü ve hastanenin yolunu tuttu.

Hastanede röntgen çekildi. Kabloyu elleriyle dokunduklarında hissedebildiklerini belirten doktorlar, ”İdrar torbasına kadar uzanıyordu” ifadelerini kullandı. Kabloyu forseps (cisimleri tutmaya yarayan aygıt, ameliyatlarda dokuları tutmakta kullanıldığı gibi güç doğumlarda bebeğin başını kavrayıp dışarı çekmeye yarar) kullanarak çıkardıklarını açıkladı.

Adamın sağlık durumuyla ilgili bilgi de paylaşan doktorlar, kablo çıkarıldıktan sonra kanama, yaralanma gibi bir sağlık sorunu yaşamadığını yazdı. Penise cisim sokmanın, kanama, enfeksiyon, ereksiyon sorunlarına neden olabileceği konusunda uyardı ve daha komplike durumlarda cerrahi müdahale gerekebileceğini vurguladı.

Adamın ‘ilk denemesi mi olduğu’ konusundaysa bilgi paylaşılmadı.