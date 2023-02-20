PEN Duygu Asena Ödülü bu yıl üç isme verilecek

PEN Yazarlar Derneği tarafından her yıl kadın sorunları konusunda bilinçli çalışmalarda bulunan bir insana ya da kuruma verilen ‘PEN Duygu Asena Ödülü’ bu yıl üç ayrı kuruluşu temsilen Gülseren Onanç, Pınar Selek ve Haluk Levent’e verilecek.

Pınar Selek, Haluk Levent, Gülseren Onanç

Türkiye’de kadın hareketinin öncülerinden gazeteci-yazar Duygu Asena anısına 2007 yılından bu yana verilen PEN Duygu Asena Ödülü bu yıl, daha geniş bir çerçeveye yerleştirilerek üç kuruluşu temsil eden üç insana verilecek.

Dernek açıklamasında, Cumhuriyetin 100’üncü yılında olağanüstü bir süreçten geçildiği ve bugüne dek yaşanmamış acılarla boğuşulduğu vurgulanarak şunlar aktarıldı:

“Parlamenter rejimin yerini alan otoriter tek şahıs rejimi, bu olağanüstü ve acılı süreci ‘kader planı’ diye nitelese de, biz inanıyoruz ki, sevgili Duygu Asena bugün hayatta olsaydı, kesinlikle buna karşı çıkar; elinde kalemi, yüreğinde insan sevgisi ve toplumsal adalet; vicdan sahibi her insan gibi yardıma koşardı. Bugünün koşullarında, onun adına verdiğimiz 2023 Duygu Asena Ödülü’nü bu yıl daha geniş bir çerçeveye yerleştirme ve üç kuruluşu temsil eden üç insana verme kararı aldık.”

Dernek, üç ismi ve neden ödüle layık görüldüklerini ise şu sözlerle anlattı:

Gülseren Onanç: Kurucusu olduğu ‘SES Eşitlik ve Dayanışma Derneği’ ve derneğin yayın organı olan ‘SES Eşitlik, Adalet, Kadın Platformu’ ile kadına ilişkin her konuyu kamuoyuna yaydı. O ve ekibi Türkiye’de ve dünyada 2022 yılında da ataerkil düzene karşı, kadına yönelik şiddet ve baskıya karşı kadınların direnişinin, cesaretinin ‘SES’i oldu. Feminist perspektiften yaptığı dünya okumasıyla direnen, sorgulayan farklı bir sistemin mümkün olabileceğini müjdeleyen kadınlar için umut oldu.

Pınar Selek: 25 yıldır süren davada, dört kez beraat kararı; uzman bilirkişi raporlarında hepsi Mısır Çarşısı patlamasına ‘gaz kaçağından’ demiş! İmzasız ihbarlar, işkence altında alınmış yalancı tanıklıklar ortaya saçılmış! Sekiz yıl dava incelenmeksizin bekletildikten sonra, beraat kararı bozuldu ve sosyolog yazar Pınar Selek hakkında tutuklama kararı çıkarıldı. 31 Mart’ta bir kez daha yargılanacak. Pınar Selek 2017 yılından beri Fransa’da Cote d’Azur Universitesi’nde (CNRS / Université Côte d’Azur / Université Paris Cité) öğretim görevlisi olarak ve ayrıca ‘Kadın Dayanışma Federasyonu’nda çalışmaktadır. Selek, Türkiye’de başladığı feminist toplumsal araştırmalarını ve kitaplarını yazmayı, çeşitli kentlerde konferanslar vermeyi sürdürmektedir. Herkes için hak hukuk diyoruz.

Haluk Levent: 6 Şubat sabahından beri, kurmuş olduğu ‘Ahbap Platformu’ ile, kadın erkek, genç yaşlı, bebek, bu ülkede yaşayan herkesin vicdanına dokundu. Tüm engellemelere, tehditlere, baskılara, trol ordularına karşın azimle, cesaretle, herkesi kucaklayarak, doğru bildiği yolda, hiç ayırım yapmaksızın muhteşem bir dayanışma ve çalışma örneği verdi.