Pegasus’un yolcu sayısı 2019’a göre yüzde 34 düştü

Havayolu şirketi Pegasus’u kullanan yolcu sayısı, geçen yıl üçte bir düştü.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamasında, 2021 yılında 20,2 milyon yolcu taşındığı belirtildi. Bu da 2019’a göre sayıda yüzde 34 düşüş olduğu anlamına geliyor.

Yolcu doluluk oranı da 2019’a göre 10,8 puan düşüşle yüzde 77,8 oldu.

Aralık 2021’e bakıldığındaysa yolcu sayısı, Aralık 2019’a göre yüzde 31 düşüşle 1,7 milyon, doluluk oranıysa 11,4 puan düşüşle yüzde 76,2 oldu.

Havayolu şirketleri, Covid-19 salgını kapsamında kısıtlamaların yoğun olarak uygulandığı 2020 yılını karşılaştırmaya baz almıyor.