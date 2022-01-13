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Yaramazlara biraz batar!

PayStation’ın ikonik oyunlarından God Of War yarın PC’ye geliyor

PlayStation dünyasının en iddialı oyunlarından God of War’ın PC sürümü yarın piyasaya çıkıyor.

Fotoğraf: Twitter

2018 yılında tanıtılan video oyunu God of War hem eleştirmenler hem de oyunculardan tam not almayı başarmış ve oldukça iyi satış rakamlarına ulaşmıştı.


God of War’ın Steam sayfasında yer alan bilgilere göre oyun, PC sürümünde daha yüksek çözünürlüklü gölgelere, gelişmiş yansımalara, aydınlatmalara ve yüksek detaylı dokulara sahip.

Oyunun PC sürümü için belirlenen fiyat ise 329 TL.

God of War PC sistem gereksinimleri

Minimum gereksinimler:

  • İşlemci: Intel Core i5-2500K / AMD Ryzen 3 1200
  • RAM: 8 GB
  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 960 veya AMD Radeon R9 290X (4 GB)
  • İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit
  • Depolama: 70 GB
  • DirectX: Sürüm 11

Önerilen gereksinimler:

  • İşlemci: Intel Core i5-6600k / AMD Ryzen 5 2400 G
  • RAM: 8 GB
  • GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 (4 GB)veya AMD Radeon RX 570 (4 GB)
  • İşletim sistemi: Windows 10 64 Bit
  • Depolama: 70 GB
  • DirectX: Sürüm 11

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