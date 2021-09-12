Passolig ‘uyanıkları’ stadyum girişinde yakalandı

Aşı olma ya da hastalığı geçirme şartını atlatabilmek için başkalarının Passolig kartıyla stadyumlara girmeye çalışan kişiler yakalandı.

Fotoğraf: Reuters

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) stadyumlara giriş şartlarını yeniden düzenlemiş, sadece aşı olanlar ve Covid-19’u atlatanların stadyumlara alınacağını duyurmuştu.

Ligin başlamasıyla İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tedbirleri artırdı.

Hürriyet’ten Çetin Aydın’ın haberine göre İstanbul’da oynanan lig maçlarına, başkalarına ait HES kodu entegrasyonu tamamlanmış Passolig kartlarıyla girmeye çalışan 89 kişi yakalandı.

Polis bu kişileri kartın okutulmasıyla ekrana yansıyan fotoğrafların karşılaştırılmasıyla tespit etti.

Kartların sahipleri de gözaltına alındı. Hem kartı kullananlara hem de kart sahiplerine idari işlem yapıldı.