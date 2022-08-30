Pasifik kraliçesi Netflix’e dava açtı

Meksika’da yaşayan bir kadın, ‘Queen of the South’ dizisinin senaryosunun kendi yaşam öyküsünden ibaret olduğunu savunarak Netflix’e ve yapımcılardan Telemundo kanalına dava açtı.

Fotoğraf: Guardian

Uyuşturucu kaçakçılarına yardım suçlamasıyla hapis yatan Sandra Avila Beltran’ın (61) avukatı Meksika’da yayımlanan Milenio gazetesine müvekkilinin yaşam öyküsünün onay alınmadan adı ‘güneyin kraliçesi’ olarak Türkçe’ye çevrilebilecek diziye konu olduğunu ve elde edilen kazancın yüzde 40’ını talep ettiğini söyledi. Kate del Castillo’nun canlandırdığı karakterin Beltran’ı anlattığını dile getirdi.

Yerel basındaki haberlere göre ‘Pasifik kraliçesi’ olarak tanınan Beltran’ın yaşam öyküsü Latin Amerika’daki dizilerin senaryolarından farklı değil.

Amcası Guadalajara kentindeki bir uyuşturucu kartelinin kurucularından Miguel Angel Felix Gallardo olan Beltran, 21 yaşında yolsuzluğa bulaşan, uyuşturucu kartelleriyle işbirliği yapan bir polisle evlendi. Çiftin oğlu doğduktan kısa süre sonra ilk kocası öldürüldü.

Cezaevinde botoks yaptırıyormuş

İkinci kocası da uyuşturucu kaçakçılarıyla ilişkisi olan bir polisti; o da öldürüldü. Beltran’ın adli makamlarla başını derse sokan kişiyse Kolombiyalı uyuşturucu baronu ‘Juan Diego Espinosa’yla ilişkisi oldu.

Espinosa ve Beltran 2007’de başkent Meksiko’da tutuklandı. Cezaevindeyken de kendisine botoks yaptırmak için doktor çağırmak da dahil güzellik ve bakım konusundaki rutinini bırakmayan Beltran, hakkında yakalama kararı bulunan ABD’ye iade edildi.

Espinosa’ya yardım ettiği, kokain kaçakçılığı yaptığoı gerekçesiyle hüküm giydi. 2015’te tahliye olup ülkesi Meksika’ya döndü.