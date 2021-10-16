Parkta oynarken dövülen zihinsel engelli torununa yardım etmeye çalışan dede bıçaklandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, parkta oynarken dövülen 13 yaşındaki engelli çocuğun dedesi bıçakla yaralandı.

Fotoğraf: AA

60 yaşındaki Mustafa T. zihinsel engelli torunu E.T.’yi Adem Yavuz mahallesindeki Şehit Alaaddin Şahbaz Parkı’na getirdi.

Bir süre yalnız oynayan torununun iki kişi tarafından dövüldüğünü gören Mustafa T., saldırganları önlemeye çalışırken vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralı Mustafa T., 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA’nın aktardığına göre polis, olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.