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Yaramazlara biraz batar!

Park manevrası sırasında babasının çarptığı dört yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Zonguldak’ta babasının park manevrası yaparken minibüsle çarptığı dört yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kabalaklı köyünde yaşayan servis şoförü E.T., dün akşam saatlerinde eşi ve çocuğuyla kent merkezinden evlerine döndü.


E.T., eşi ve çocuğunun araçtan inmesinin ardından minibüsünü park etmek için geri manevra yaptı. Ancak bu sırada, eve girmeyen oğlu Ö.’ye çarptı.

Durumun fark edilmesi üzerine eve çağırılan sağlık ekipleri, çocuğun öldüğünü belirledi.

Çocuğun cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık da ölümle ilgili soruşturma başlattı.

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