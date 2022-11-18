Paris’te e-scooter sürücüsü öldü: Yasak gelebilir

Fransa’nın başkenti Paris’te, kamyonla çarpışan bir e-scooter sürücüsü hayatını kaybetti.

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E-scooter kullanımı trafiğin yoğun olduğu dünya kentlerinde bu sorunu aşmak için kullanılsa da kendisi bir sorun haline gelebiliyor. Park kaosuna, trafik yaşanan tehlikeli durumlara hatta ölümlü kazalara yol açabiliyor. Sürücünün istediği yere park etmesi, kaldırımlarda kullanım, aşırı hız sorunlardan sadece birkaçı. Geçen yıl Paris’te 22 e-scooter sürücüsü öldü, 2020’de bir sayı yediydi.

E-scooter kiralayan firmaların sayısını üçe indiren Paris’te 15 bin araç bulunuyor. Eylül ayında bu şirketlere kurallara uymadan kullanımın önüne geçmek için önlem almaları için bir ay süre verildi.

Ancak bir yol kat edilemedi. Yaşanan kazalar, kurallara uyulmaması nedeniyle Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun bu araçların kentte kullanımını, kiralanmasını yasaklamayı gündeme getirdi.

Son ölümlü kaza Hidalgo’nun yasak konusundaki nihai kararını almasından birkaç gün önce meydana geldi. Dün AFP’ye konuşan belediye başkan yardımcısı Emmanuel Gregoire, sorunu tartışamaya devam ettiklerini ancak Hidalgo’nun yasaktan yana olduğunu açıkladı.

Yasak gelirse Paris, e-scooter’a yasak koyan birkaç büyük kentten biri olacak.