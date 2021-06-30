Paris’te e-scooter kiralayan şirketlere uyarı: Hız sınırı koymazsanız yasaklarız

Bu ay başında bir e-scooter (elektrikli scooter) kullanıcısının çarpması sonucunda bir kadının hayatını kaybetttiği Fransa’nın başkenti Paris’te araçları kiralayan şirketlere sert uyarı geldi: “Hız sınırı koymaz ve park yeri ayarlamazsanız yasaklarız.”
Kaldırımda yürüyen 31 yaşındaki İtalyan vatandaşı kadının ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında genç bir kadın tutuklanmıştı. Hemşire olduğu belirtilen kadının kimliği açıklanmamıştı.
Yerel yönetim, scooter kiralayan şirketlerden belirli bir hızın üzerine çıkılmaması için ayar yapılmasını istedi.
Kiralanmak için 20 bine yakın e-scooter bulunan kentin belediye başkan yardımcısı David Belliard, tehlikenin, kazaların ortadan kalkmaması ve park yeri sorununa çare bulunmaması halinde şirketlerin gelecek yıl kontratlarının yenilenmeyeceğini söyledi. Sınır konulmadığı takdirde saatte 50 kilometreye varan hız yapılabildiğini söyleyen Belliard, “Özellikle yayaların yoğun olduğu bölgelerde saatte 10 kilometreyle sınırlandırılması gerekiyor” dedi.
Yasal düzenlemeye göre Fransa’da 12 yaşından büyükler kullanabiliyor. E-scooter’da sadece bir kişinin olmasına izin veriliyor ve kaldırımda kullanmak yasak.
Trafik sorununun aşılmasına yardımcı, çevreci olduğu için tercih edilen e-scooter’lar dünyadaki 100 farklı kentte kullanılıyor.