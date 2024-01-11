Para dağıtmak için halktan ekip kuruyor: Siyasiler işini yapmıyor

Avusturyalı Marlene Engelhorn, büyükannesinden kendisine kalan mirasın 25 milyon avrosunu (823 milyon lira) nasıl bağışlayabileceğine karar vermek için halktan oluşan bir ekip kuruyor.

Alman kimya ve ilaç şirketi BASF’ın kurucusu Friedrich Engelhorn’un soyundan gelen Engelhorn’a büyükanne Traudl Engelhorn-Vechiatto’nun 3,8 milyar avro olarak hesaplanan serveti miras kalmıştı.

BBC’nin haberine göre 31 yaşındaki Engelhorn, 50 Avusturyalıdan oluşacak ekibin bu paranın nasıl dağıtılacağını kararlaştırmasını istiyor: “Bana çok büyük bir servet, yani güç miras kaldı ve bunun için hiçbir şey yapmam gerekmedi. Üstüne üstlük devlet bundan vergi de istemiyor.”

‘Siyasiler işini yapmıyor’

2008’de miras vergisini kaldıran Avusturya, mirastan ve ölüm işlemlerinden vergi almayan az sayıda Avrupa ülkesinden biri.

Engelforn ise bu duruma karşı çıkıyor ve siyasiler işini yapmadığı için kendi servetini dağıtmak zorunda kaldığını söylüyor: “Siyasiler geliri yeniden dağıtmıyorsa, ben de kendi servetimi kendim dağıtırım. Birçok insan tam zamanlı işte çalışmasına rağmen ay sonunu zor getiriyor. Çalışarak kazandıkları her bir avro için vergi ödüyorlar. Bu durumu siyasetin bir başarısızlığı olarak görüyorum. Eğer siyasiler başarısızsa, o zaman vatandaşlar kendileri çözüm bulmalı.”

‘Yeniden dağıtım’ ekibi nasıl seçilecek?

Miras dağıtım ekibine katılmak üzere gönderilen davet mektupları, çarşamba günü Avusturya genelinde rastgele seçilmiş 10 bin adrese ulaşacak. Ekibe katılmak isteyenler internet ya da telefon yoluyla kayıt yaptırabilecek.

Bu kişiler arasından 50 kişi ve 15 yedek seçilecek. Bu 50 kişi içinde 16 yaş üstü olması koşuluyla her yaş grubundan, sosyal statüden ve farklı geçmişten gelen insan olacak.

Ekip üyelerinden ‘toplumun geneline faydalı olabilecek çözümlere katkıda bulunması’ istenecek.

Ekip marttan hazirana kadar Salzburg’da akademisyenler ve sivil toplum örgütleriyle bir dizi görüşme yapacak. Ekip üyelerinin seyahat masrafları karşılanacak ve toplantılara katıldıkları her hafta sonu için kendilerine 1200’er avro (36 bin 500 lira) ödeme de yapılacak.

Peki ekipten geniş çapta desteklenen bir karar çıkmazsa ne olacak? O zaman para Engelhorn’a geri dönecek.