Papua Yeni Gine’de kabile çatışması: 53 ölü

Güneybatı Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine’nin dağlık bölgelerindeki kabile çatışmasında 53 kişini yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv) (Temsili)

Papua Yeni Gine’nin dağlık bölgelerinde son dönemde artan kabile çatışmalarında can kayıpları devam ediyor.

Emniyet güçleri, ülkenin Enga bölgesinde iki kabilenin birbirini pusuya düşürmesi sonucu çıkan çatışmada 53 kişinin öldüğünü bildirdi.

Olayı ülkenin yakın döneminin ‘en büyük katliamı’ olarak nitelendiren emniyet güçleri, olayın bir kabilenin bölgede yaşayan diğer kabileye saldırma hazırlığındayken pusuya düşürülmesi sonucu yaşandığını belirtti.

‘Polis ve güvenlik güçleri olaya sahip çıkmalı’

Enga Bölge Valisi Peter Ipatas, açıklamasında, kabile çatışmalarının çıkabileceğine yönelik geçen hafta güvenlik güçlerini uyardıklarını açıkladı.

Vali Ipatas, son dönem silahlı çatışmalara 17 kabilenin dahil olduğunu belirterek çatışan kabilelerin durumu hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi.

Ipatas, “Bu, muhtemelen şimdiye kadar yaşadığımız en büyük kabile kavgası. Polis ve güvenlik güçleri olaya sahip çıkmalı, sahada olmalı” dedi.

Bölgedeki çatışmalarının 2022 seçimleri sonrası başladığı, son dönemde karşılıklı pusu ve köylere yönelik silahlı saldırılarla yoğunlaştığı belirtildi.