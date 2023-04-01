Papa taburcu oldu: Hala yaşıyorum

Papa Francesco, Roma’da bronşit tedavisi gördüğü hastaneden taburcu oldu.
Katolik Kilisesi’nin ruhani lideri, geçen Çarşamba gecesi yatırıldığı hastaneden bu sabah tabucu olurken, “Korkmadım, hala hayattayım” diyerek gazetecilerle şakalaştı.
Sağlık ekibi, 86 yaşındaki Papa’nın nefes alma güçlüğü çektiği için Roma’daki Gemelli Hastanesi’ne götürüldüğünü, antibiyotik tedavisine hızlı cevap vererek iyileştiğini söyledi.
Papa Francesco, hastaneden ayrılırken otomobilden inerek iyi dileklerde bulunan halkı selamladı.