Pandora, bundan böyle sadece laboratuvarda üretilen elmas satacak

Dünyanın önde gelen mücevher üreticisi Pandora, bundan böyle madenden çıkarılan elmasları satmayacağını, sadece laboratuvarda üretilenleri satacağını duyurdu.

Fotoğraf: Reuters

Çevre konusundaki kaygılar ve elmas madenlerindeki kötü çalışma koşulları nedeniyle ‘kansız elmas’ veya ‘sentetik elmas’ diye de adlandırılan laboratuvar üretimine talep arttı. 2020’de, dünyada, laboratuvar ortamında 6-7 milyon karat elmas üretildi. Salgın, madenden çıkarılan elmasların satışlarını düşürdü.

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Pandora’nın CEO’su Alexander Lacik, bunun yapılması gereken şey olduğunun altını çizerek, “Sürdürülebilirlik odaklı alınmış bir karar. Hem laboratuvarda üretilenler doğada bulunanlardan çok daha ucuz” dedi.

Pandora’nın, elmasları Britanya’da üretilecek ve ilk olarak bu ülkede satışa sunulacak.

“Fiyatlar 250 sterlinden başlayacak” diyen Lacik, 2000’lerde doğan kuşaklar için sürdürülebilirlik ve çalışma koşullarında etik kuralların gözetilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

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Sentetik elmasların yüzde 50-60’ı Çin’de üretiliyor. Yüksek ısıyla yapılan üretimde çevre açısından tek sorun fazla enerji tüketilmesi. Bu nedenle ABD’deki bazı laboratuvarlarda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılıyor.