Pakistan’ın bir kentinde, hava kirliliği nedeniyle eğitime haftada üç gün ara verilecek

Pakistan’ın Pencap eyaletine bağlı Lahor şehrinde, hava kirliliği nedeniyle eğitime haftada üç gün ara verilecek.

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AA’nın Pakistan basınından aktardığına göre, Pencap eyaleti yönetimi, Lahor’daki hava kirliliği sebebiyle eğitime haftada üç gün ara verileceğini duyurdu. Söz konusu uygulama ikinci bir emre kadar bu şekilde devam edecek. Lahor, 11 milyonun üzerindeki nüfüsuyla dünyanın en kalabalık şehirlerinden biri.

Pencap Başbakanı Parvez Elahi de Lahor ve diğer şehirlerde hava kirliliğiyle mücadele için ‘çevre acil durumu’ ilan edileceğini açıkladı.

Hava kalitesi ‘çok sağlıksız’

Hava kalitesinin değerlerini ölçen İsviçreli teknoloji şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Lahor’un hava kalitesi değeri 212 olarak kayda geçti. Bu değer, ‘çok sağlıksız’ kategorisinde yer alıyor.

Şehirdeki hava kirliliği, ortalama bir insan için Dünya Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen seviyenin 32,3 kat üzerine çıktı.