Pakistan’da sosyal medya kurallarındaki değişiklikle ‘ülke karşıtı içerikler’ yasaklandı

Pakistan’da sosyal medya kurallarındaki değişiklikle ‘İslam dinine, ülkenin güvenliğine, kamu düzenine ve Pakistan’ın bütünlüğüne karşı içerikler’e yasak getirildi.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın aktardığına göre Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanlığı tarafından yayımlanan bildiride, Twitter, Facebook, YouTube gibi sosyal medya platformlarının üç ay içerisinde ülkede ofis açması ve Pakistan Telekomünikasyon Ajansına (PTA) kayıt olması gerektiği belirtildi.

Yeni değişiklikle birlikte, sosyal medya platformlarında, hükümetin ‘İslam dinine, ülkenin güvenliğine, kamu düzenine ve ülkenin bütünlüğüne karşı’ olduğunu değerlendirdiği içeriklerin paylaşılmasına ve canlı yayınının yapılmasına izin verilmeyecek.

Sosyal medya platformları da söz konusu kurallara aykırı içerikleri PTA’nın yönlendirmesiyle 48 saat içerisinde kaldıracak. Bu kuralları yerine getirmeyen sosyal medya platformları 3 milyon dolar ceza ödeyecek.

‘Ahlak dışı’ olarak adlandırılan içeriklere ceza

Bilgi Teknolojisi ve Telekomünikasyon Bakanı Aminul Hak, yeni sosyal medya kurallarıyla Pakistanlı kullanıcıların ‘tam olarak ifade özgürlüğüne sahip olacağını ve bu kuralların Pakistanlı kullanıcılarla sosyal medya örgütleri arasında ilişki kurmada önemli rol oynayacağını’ iddia etti.

Hak, ‘aşırılık, terör, nefret suçu, pornografi ve şiddet içerikli’ olduğu değerlendirilen canlı yayınların yasaklanacağını, sosyal medya platformlarının da ‘ülkenin güvenliğine ve onuruna karşı’ olduğu değerlendirilen içerikleri kaldıracağını ifade etti.

Hak, ayrıca ‘ahlak dışı ve müstehcen’ olarak adlandırılan içeriklerin yayılmasının ‘cezalandırılabilir suç’ sayılacağını, ‘ülkenin kültürüne veya herhangi bir kişiye karşı içeriklere de izin verilmeyeceğini’ belirtti.