Pakistan'da Şii ile Sünni aşiretler arasında çatışma sürüyor: 102 ölü

Pakistan’ın kuzeybatısında bir haftadır süren Şii ile Sünni aşiretler arasındaki çatışmalarda ölü sayısı 102’ye çıktı.

Fotoğraf: The Express Tribune

Ülkenin Hayber Pahtunhva eyaletinin başkenti Peşaver’e 218 kilometre uzaklıktaki Kurram bölgesinde Şii ve Sünni aşiretler arasında zaman zaman çatışmalar oluyor.

Afganistan sınırındaki bölgede bir haftadır süren çatışmalarda son olarak 102 ölü, 138 yaralı olduğu belirtildi.

Yetkililer, bölgede son yılların en kanlı çatışmasında taraflar ve bölgenin ileri gelenleriyle görüşüp tansiyonu düşürmeye çalışıyor. Çatışmalarda tansiyon zaman zaman düşse de aralıklarla yükseliyor.

Taraflar arasında ceset ve alıkonulan kişilerin takası konusunda ciddi görüş farklılıkları olduğu söyleniyor.

Bölgede son yedi gündür eğitim kurumları ve dükkanlar açılamadı, aşiretlerin bulunduğu bölgeleri birbirine bağlayan Peşaver-Parachinar yolu da trafiğe kapalı.

Kurram’da 21 Kasım’da Şiileri taşıyan yolcu konvoyuna militanlar tarafından silahlı saldırı düzenlenmiş, en az 42 kişi hayatını kaybetmişti.

Saldırının ardından bölgede Şii ve Sünni aşiretler arasında çatışma başlamıştı.

240 milyon nüfuslu Pakistan’da Şiiler ülkenin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor.