Paketleri fırlatarak yükleyen MNG Kargo işçileri kovuldu

Kolileri fırlatarak yükleyen üç MNG Kargo çalışanın işine son verildi.

Fotoğraf: Gop Son Dakika

Bir vatandaşın cep telefonuyla kaydedilen görüntüde, üç işçinin şubedeki kolileri araca yüklerken elden ele vermek yerine hızla fırlattığı görülmüyor.

Şirket açıklamasında görüntünün geçen hafta MNG Kargo’nun İstanbul Metris şubesi önünde çekildiği belirtildi.

Firma yetkilileri görüntünün sosyal medyada yayılmasının ardından yaptıkları inceleme sonucunda üç çalışanın iş akdini feshetti.

Açıklamada üç işçi hakkında ‘mala zarar verme, ticari itibarı zedeleme, hizmet nedeni ile görevi kötüye kullanma’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu da belirtildi.