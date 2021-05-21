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Yaramazlara biraz batar!

Paçalı baykuşun görüldüğü üçüncü kent Gümüşhane oldu

Türkiye’de nadir rastlanan paçalı baykuş Gümüşhane’de görüntülendi. Daha önce Bursa ve Bolu’da görüntülenip kayıt altına alınmıştı.

Fotoğraf: DHA

Gümüşhane’deki keşif sıasında paçalı baykuşu görüntüleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 12’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı ve şu notu ekledi: “Paçalı baykuş, Türkiye’de 3’üncü il olarak Gümüşhane’mizde de kayıt altına alınmış oldu.”

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Baykuşgiller familyasından bir kuş türü paçalı baykuş (Aegolius funereus), orta- kuzey Avrupa- Asya hattında ve Kuzey Amerika’da yaşar. Boyu 20-27, kanat açıklıkları 50–62 santimetredir. Gözleri sarı renktir. Genellikle gece beslenen paçalı baykuşlar, fare, küçük memeliler ve böcekler yer.

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