Paçalı baykuşun görüldüğü üçüncü kent Gümüşhane oldu

Türkiye’de nadir rastlanan paçalı baykuş Gümüşhane’de görüntülendi. Daha önce Bursa ve Bolu’da görüntülenip kayıt altına alınmıştı.
Gümüşhane’deki keşif sıasında paçalı baykuşu görüntüleyen Doğa Koruma ve Milli Parklar 12’nci Bölge Müdürlüğü ekipleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı ve şu notu ekledi: “Paçalı baykuş, Türkiye’de 3’üncü il olarak Gümüşhane’mizde de kayıt altına alınmış oldu.”
Baykuşgiller familyasından bir kuş türü paçalı baykuş (Aegolius funereus), orta- kuzey Avrupa- Asya hattında ve Kuzey Amerika’da yaşar. Boyu 20-27, kanat açıklıkları 50–62 santimetredir. Gözleri sarı renktir. Genellikle gece beslenen paçalı baykuşlar, fare, küçük memeliler ve böcekler yer.