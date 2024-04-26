Özlem Yüzak: Toplamda 188 üniversite ama çoğu tabela üniversitesi

123 devlet ve 65 vakıf üniversitesi… Yani toplamda 188 üniversite. Ama çoğu tabela üniversitesi, doğru düzgün eğitim hak getire… Üniversitenin olduğu kent biraz hareketleniyor, üniversite mezunu sayımız artıyor o kadar. Bir de tabii beklentiler üniversite mezunu gençlerin beklentileri, ailelerin yine aynı şekilde beklentileri… Ama beklenti boş. İstihdam ve eğitim buluşamıyor bir türlü. Bir tarafta “Ben üniversite mezunuyum” diye iş beğenmeyen gençler öte tarafta “istediği nitelikte çalışan bulamayan” işveren…

Dün İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ile sohbet ediyoruz. Konu eğitim, beyin göçü, gençler. Yazının başlığı yani “Üniversitecilik oynuyoruz” onun sözü. Tabela üniversitelerinin mezun ettiği gençlerin beklentileri ile iş dünyasının taleplerini buluşturmak bu gelinen noktada çok zor. Aslında ülkenin ara elemana, teknik insana ihtiyacı var ama onlar ortada yok. “Gençler” diyor, “Fabrikalarda çalışmak istemiyor. Onun yerine motokurye olmak ya da restoranda, kafede garson olmak onlar için daha cazip. Sanayi yerine hizmet sektörüne yöneliyorlar”.

Niteliksizlerin iş beğenmediği, niteliklilerin de yurtdışını tercih ettiği bir ülke haline geldik ne yazık ki. Eğitim politikalarında ciddi anlamda reform yapmadan bu konuyu çözmek imkânsız. Nitelikli insana yatırım, katma değerli üretimin artması, bu da gerçek kalkınma demek.

Özlem Yüzak’ın yazısı